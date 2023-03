Auto finisce contro un muretto e si ribalta, ferite due donne

BONEFRO. Incidente stradale nella mattinata di oggi nel basso Molise, zona Cratere 2002. Una Toyota Aygo rossa è uscita di strada sulla SP 148, nel tratto verso l’abitato di Bonefro, dove stavano rincasando la giovane donna al volante e sua madre.

La conducente ha perso il controllo del veicolo, finendo con violenza contro un muro di sostegno dell’arteria provinciale, ribaltandosi. Ad allertare i soccorsi sono stati automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Larino, il 118 Molise con la postazione di Santa Croce di Magliano e l'ambulanza Simone, nonché i Vigili del fuoco del medesimo distaccamento.

La squadra del 115 ha tirato fuori dall’auto le due signore, permettendo il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, per gli opportuni accertamenti, ma non avrebbero subito conseguenze significativa, per fortuna, anche se sicuramente un grosso spavento.

Durante le operazioni di soccorso e di rilievo del sinistro, circolazione disciplinata a senso unico alternato.