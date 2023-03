Auto finisce fuori strada in via Mario Milano, ferito il conducente

TERMOLI. Notte movimentata quella appena trascorsa a Termoli. Due ore dopo l’episodio di aggressione avvenuto dall’altra parte della ferrovia, in viale Trieste, una vettura è uscita di strada in via Mario Milano, poco prima dell’una.

Alla guida dell’utilitaria un 40enne, che si è schiantato al volante del veicolo contro un albero, abbattendolo, sulla parte sinistra della carreggiata a senso unico, all’altezza delle Poste centrali, per finire poi la sua corsa sui gradini di un locale ormai sfitto da anni. Per fortuna non passava nessuno sul marciapiede in quel frangente, vista l'ora tarda.

A soccorrere il 40enne è stato il 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato il conducente al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, in viale San Francesco. Anche in questo caso a occuparsene è la Polizia di Stato del commissariato di via Cina.