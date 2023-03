Si ribalta con la Fiat Brava tra Guglionesi e San Giacomo, 21enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Grosso spavento quello avuto oggi pomeriggio da una 21enne di Guglionesi, finita fuori strada alla guida della sua Fiat Brava grigia. La giovane si stava dirigendo in paese, rientrando dalla costa. L’auto si è ribaltata, per cause al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Termoli.

E’ stata soccorsa dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che l’ha trasportata precauzionalmente al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, ma la ragazza era uscita illesa dall’impatto, mentre la sua macchina ha subito danni ingenti.