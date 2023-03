Imprenditore accusato di tentato omicidio assolto dopo quattro anni

La difesa ha dimostrato che si trattò di una zuffa in seguito a un debito e non di un agguato

LANCIANO. È stato assolto presso il tribunale di Lanciano l'imprenditore Antonio Fabiane, 55 anni, che nell'aprile del 2019 fu arrestato (Leggi) e rinchiuso presso il carcere trevigiano con le accuse di tentato omicidio e sequestro di persona.

Dopo 4 anni trascorsi con queste pesantissime accuse, passando per l'arresto, il carcere, gli arresti domiciliari e la gogna mediatica, i suoi legali sono riusciti a dimostrare che la presunta aggressione di Fabiane a un consulente finanziario di Termoli non fu un agguato per ucciderlo, ma una zuffa nata durante una discussione.

Fabiane si era incontrato, come in altre circostanze, presso il casello autostradale di Lanciano col socio in affari. Un incontro come tanti per parlare della situazione che ormai si protraeva da tempo e risolvere il problema civilmente.

Ma dall'incontro nacque una violenta zuffa che portò in seguito all'arresto di Fabiane. Ora, dopo l'assoluzione dalle accuse, l'uomo può tornare a godere della libertà.