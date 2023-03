La febbre del sabato sera: crea scompiglio sul Corso nazionale, fermato dalla Polizia

TERMOLI. Scompiglio creato sull'affollato Corso nazionale nella serata di oggi, con video inviati a ripetizione su social e messaggerie. Protagonista un giovane, che ha dato in escandescenze, portato via dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di via Cina.

Scene di ordinaria febbre del sabato sera, dopo che il protagonista della cronaca di turno ne aveva combinate parecchie, ora le sue responsabilità al vaglio delle forze dell'ordine.