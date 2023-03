Il sabato sera di follia in centro, Polizia al lavoro su immagini e testimonianze

Tolleranza zero? dom 12 marzo 2023

TERMOLI. I fatti di cronaca avvenuti nella serata di ieri, poco prima dell'ora di cena, in un sabato affollatissimo in centro, sono al vaglio degli agenti del commissariato di Polizia di via Cina.

Il giovane che è stato portato via, tra due ali di folla urlanti, con la volante fino alla "centrale" non è nuovo alle forze dell'ordine, ma ben conosciuto.

Fu anche arrestato dopo lo scoppio di un ordigno in un condominio della nostra città, operazione di Polizia giudiziaria che venne poi illustrata in conferenza stampa dalla squadra mobile della questura.

La reazione social su quanto avvenuto è stata esasperata, poiché in diversi ci sottolineano l'incredulità rispetto a quanto accaduto ancora una volta. L'attenzione degli investigatori, sopra ogni cosa, è mirata all'episodio in cui è stato fatto cadere a terra un disabile. Vedremo gli sviluppi delle indagini nelle prossime ore.