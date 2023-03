Rogo in un edificio a San Giacomo, al lavoro Vigili del fuoco e Carabinieri

TERMOLI. Incendio in un appartamento a San Giacomo degli Schiavoni, al confine con Termoli, nella giornata di oggi.

La squadra dei Vigili del fuoco di contrada Pantano Basso è stata impegnata per diverse per estinguere il rogo divampato per cause da accertare, all'interno di un fabbricato in cemento armato di 4 piani. A lavoro ultimato sono stati constatati danni che hanno pregiudicato l'abitabilità dei vani interessati dall'evento conseguentemente interdetti all'utilizzo, sul posto anche i Carabinieri di Campomarino.

Galleria fotografica