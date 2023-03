Flash mob delle donne dem per il "diritto all'istruzione" in Iran

TERMOLI. Prima che la scena si degradasse a causa del comportamento del giovane che ha generato scompiglio sul corso Nazionale e in piazzetta, le donne dem hanno proposto il flash mob che avevano annunciato per la serata di sabato. Iniziativa della Conferenza delle donne democratiche del basso Molise per lanciare un grido di protesta e dire basta alla condizione di violenza e di sopruso cui sono sottoposte le donne iraniane. «È inaccettabile che una donna per il solo fatto di indossare il velo in modo sbagliato possa rischiare la vita e che giovani studentesse vengano avvelenate per negare loro il diritto all'istruzione. Vi aspettiamo… unitevi a noi». Tra le protagoniste, la consigliera comunale e portavoce regionale delle donne dem, Manuela Vigilante.

