«Fenomeni davvero aberranti, ma le leggi attuali non bastano»

TERMOLI. Sull’episodio del disabile aggredito a Termoli, abbiamo intervistato il criminologo Vincenzo Musacchio.

Scompiglio creato sull'affollato Corso Nazionale nella serata di oggi, con video inviati a ripetizione su social e messaggerie. Protagonista un giovane, che ha dato in escandescenze, portato via dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di via Cina. Scene di ordinaria febbre del sabato sera, dopo che il protagonista della cronaca di turno ne aveva combinate parecchie, ora le sue responsabilità sono al vaglio delle forze dell'ordine. Nelle immagini divenute virali, anche episodi di aggressione documentati in video. L'arrivo della Polizia è stato accolto dalla folla con tifo da stadio, fino al momento in cui la volante è ripartita trasferendo il soggetto in Commissariato. L'attenzione degli investigatori, sopra ogni cosa, è mirata all'episodio in cui è stato fatto cadere a terra un disabile. Vedremo gli sviluppi delle indagini nelle prossime ore. Su quanto accaduto abbiamo intervistato Vincenzo Musacchio.

Ancora un caso di aggressione verso un soggetto fragile, filmato e divulgato in rete. Professor Musacchio, cosa sta accadendo?

«Premettiamo innanzitutto che probabilmente siamo di fronte a fatti penalmente rilevanti. C’è un delinquente da una parte e una vittima dall’altra. L’esercizio della violenza spesso in questi casi trova la propria ragione nello stare al centro dell’attenzione, nel farsi notare e nell’incutere paura. Queste persone, se non usassero simili atteggiamenti, sarebbero ignorate da tutti, per cui, non hanno alcun tipo di problema a comportarsi così, addirittura spesso cercano il consenso e l’approvazione degli spettatori. Avere di fronte un soggetto debole, non soltanto non li ferma ma anzi li porta ad accentuare le condotte aggressive. Il fatto di filmarsi o di farsi filmare è finalizzato ad affermare proprio quanto ho appena sostenuto».

Sembra esserci la voglia di sfidare tutto e tutti, forze dell’ordine comprese e dimostrare di non avere timore delle conseguenze.

«Direi che siamo di fronte ad un delirio di onnipotenza e di narcisismo che si esprime attraverso violenza fisica e psicologica. Scatti d’ira, agitazione, rabbia, rancore e impulsività rappresentano i connotati principali di questa forma di psicosi. Esiste persino una nuova “challenge” sui social in cui giovanissimi si scagliano contro le forze dell'ordine. Li sfidano per poi diventare virali sul web e avere “mi piace” sui social. Sul non avere paura di finire in carcere avrei dei dubbi. Il punto è un altro. La non paura probabilmente sta nella certezza di non finirci in carcere».

C’è anche un filmato che è già diventato virale su tutti i social e ottiene persino molti “mi piace”, non la preoccupa questa degenerazione?

«Mi preoccupa e non poco. Da un lato, penso a chi filmava invece di aiutare la vittima, dall’altro però penso che il filmato sia anche una prova idonea per inchiodare il colpevole alle proprie responsabilità. Oggi purtroppo assistiamo a fenomeni davvero aberranti. Si diventa più popolari ad essere i primi a postare un video nel mondo virtuale e non ad essere di aiuto a qualcuno che è in difficoltà nel mondo reale».

Non vede il desiderio di sfidare la legge?

«Direi che sfidano la legge penale. Sanno bene del resto di non rischiare grosse conseguenze penali. Per questo tipo di delitti le pene sono blande. Loro lo sanno benissimo e quindi per loro diventa ancora più facile inviare un messaggio di prevaricazione e sfida contro tutti quelli che osano mettersi di traverso, sapendo che il rischio per loro alla fine è comunque ridotto ai minimi termini».

La certezza della pena in questi casi risolverebbe il problema?

«Da docente di diritto penale per oltre venticinque anni, a questo proposito, mi viene in mente Aldo Moro, fautore della teoria dell'emenda, il quale sosteneva che la pena rieducativa non significasse solo premiare il detenuto, ma anche concedergli di ripartire da zero nella costruzione del rapporto con la società e con i suoi simili. In altre parole, offrirgli la possibilità di imparare a conoscere sé stesso e l'animo umano. Dargli insomma una possibilità di redenzione. Se tale messaggio non fosse recepito, solo allora la pena dovrebbe essere certa ed efficace poiché dovrebbe mandare un messaggio non equivoco: chi sbaglia paga e non la fa sempre franca».

Secondo lei il disabile aggredito è stato scelto perché debole, oppure poteva toccare a chiunque altro?

«Questo è difficile dirlo. Nella prassi capita spesso che tali soggetti scelgano appositamente i più deboli (immigrati, omosessuali, disabili, anziani) perché da loro non ci sarà alcuna reazione. Li cercano in primo luogo perché sono soggetti fragili con cui possono divertirsi e sfogare la loro violenza. Dal video s’intuisce che la condizione di fragilità fisica e psichica della vittima anziana non ha contato nulla rispetto alla necessità di dimostrare a tutti quanto si è stupidamente potenti. La vigliaccheria di scagliarsi contro un soggetto debole è la cosa peggiore che emerge dal filmato».

Come si può intervenire concretamente? Aumentiamo le pene? Introduciamo nuovi reati nel codice penale?

«Il diritto penale non è la soluzione a questo tipo di problematiche. Non introdurrei nuovi reati - ne abbiamo già tanti - e tantomeno credo che il carcere sia la soluzione più consona. Una soluzione potrebbero essere pene alternative effettive ed efficaci come l’impiego in lavori socialmente utili, occupandosi magari proprio di quei soggetti in condizioni di fragilità che sono stati le loro vittime. Sicuramente dovrebbero iniziare durante esecuzione della pena anche un percorso psicologico, poiché la maggioranza di questi soggetti ha problematiche legate al rapporto con gli altri, e soprattutto si tratta di persone che non hanno mai sviluppato una capacità empatica verso gli altri esseri umani. Le leggi ora in vigore purtroppo non offrono grandi strumenti per affrontare adeguatamente queste condotte delinquenziali. La prevenzione potrebbe svolgere probabilmente una funzione risolutoria alla radice del problema».

Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (Riacs) di Newark (Usa). È ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra.