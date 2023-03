Prima l'evasione dai domiciliari, poi aggressione ai Carabinieri: coppia in manette

Tolleranza zero

Tolleranza zero lun 13 marzo 2023

TERMOLI. I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Termoli, a conclusione degli accertamenti seguiti ad un controllo, hanno arrestato un 26enne ed una 22enne residenti nel comune di San Severo, entrambi titolari di precedenti penali e/o di polizia.

La coppia si è resa responsabile di violenza o minaccia e resistenza a un Pubblico Ufficiale nonché rispettivamente, il primo anche di evasione e la seconda di favoreggiamento personale e lesioni personali.

In particolare, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, i militari notavano i due all’interno di un bar di Termoli, procedendo pertanto al controllo dei due, che peraltro, risultavano già noti alle forze dell'ordine.

Nell’occasione emergeva che il 26enne si era arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione di residenza dove invece avrebbe dovuto trovarsi, poiché in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altra causa.

Successivamente, una volta condotti presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di via Brasile, i due proferivano frasi minacciose ed opponevo resistenza fisica attiva nei confronti dei militari presenti, al fine di impedire agli stessi di portare a termine tutti i previsti adempimenti relativi al controllo ed alla relativa attività di Polizia Giudiziaria ancora in corso.

La ragazza inoltre, nel tentativo di allontanarsi arbitrariamente dalla Caserma, veniva bloccata da un militare al quale, cercando vanamente di divincolarsi, provocava anche delle lesioni personali seppure lievi. Pertanto, appurate le responsabilità penali in relazione ai reati loro ascritti, i due sono stati arrestati e tradotti, il 26enne presso la casa circondariale di Larino e la 22enne presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

Nel corso della successiva udienza, la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato i due arresti, in quanto legittimamente effettuati, confermando per il giovane la custodia in carcere e applicando invece alla ragazza la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria nel comune di residenza.