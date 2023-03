Assolto Riccardo Di Palma, finita l'odissea giudiziaria dell'imprenditore

CATANZARO. Assolto "per non aver commesso il fatto”. È finalmente terminata, il 23 febbraio 2023, l'odissea giudiziaria che ha visto coinvolto il Riccardo Di Palma, ex imprenditore de La Molisana Trasporti S.r.l., in un procedimento penale innanzi al Tribunale di Catanzaro nell'operazione denominata "Via col vento". Di Palma, nel luglio del 2018, si è visto destinatario della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché del sequestro preventivo dell'intera azienda, perché indagato. in concorso con Mancuso Pantaleo, Anello Rocco, lelapi Romeo, per i reati di estorsione, rapina aggravata da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., illecita concorrenza con minaccia e violenza, il tutto con l'aggravante dell'associazione di tipo mafioso.

In sede di riesame, il 6 agosto 2018, il Tribunale di Catanzaro annullava la disposta misura cautelare nonché il sequestro preventivo, ma successivamente l'azienda veniva commissariata per ragioni legate alla contestata associazione di tipo mafioso, e il signor Di Palma si è visto costretto a dimettersi prima da amministratore per il bene dell'azienda e poi veniva licenziato, successivamente, con gravissimi danni sia personali che di immagine anche per l'azienda che subiva una perdita importantissima ai fini lavorativi.

Il signor Di Palma, per tutti i reati in contestazione, il 20 aprile 2021 veniva dichiarato colpevole dal Tribunale Collegiale Penale di Catanzaro e condannato ad anni sette e mesi sei di reclusione. Dopo la proposizione dell'appello, discusso l'appello, nonostante la richiesta di conferma della condanna di anni sette e mesi sei di reclusione da parte della Procura Generale, il 23 febbraio 2023 la Corte di Appello di Catanzaro assolve Di Palma da tutti i reati allo stesso contestati "per non aver commesso il fatto", mentre tutti gli altri imputati sono stati condannati ad anni nove di reclusione, con la grande soddisfazione sia dell'imprenditore che dei legali che lo hanno assistito, gli avvocati Gianni Spina e Giuseppe Mileti.

Tale vicenda ha provato molto il Di Palma che è stato costretto ad essere licenziato ed a non esercitare più la propria attività lavorativa, con gravissimi disagi anche all'azienda. In ogni caso finalmente la luce dopo l'angoscioso ed interminabile tunnel: giustizia è stata fatta!