«Suo figlio ha causato un brutto incidente» e sfilano oro e soldi a una pensionata

TERMOLI. Conoscono per filo e per segno abitudini, famiglie e informazioni di carattere personale. Attraverso queste notizie si accreditano come persone che stanno dicendo la realtà delle cose, ma poi derubano i più deboli, come è avvenuto oggi, all’ora di pranzo, in pieno centro, a una 80enne di Termoli, che ha creduto a due loschi figuri, presentatisi all’uscio dopo averle telefonato sul numero del cellulare, millantando un incidente in cui sarebbe stato coinvolto il figlio, peraltro causando persino un decesso.

All’atterrita pensionata, donna ancora lucida, è stato chiesto di “riparare” con soldi e persino preziosi, per mitigare gli effetti di una sicura condanna penale e lei, aprendo il cuore verso il proprio caro e la borsa ai malviventi, ha consegnato 700 euro in contanti e dell’oro che aveva in casa. Bottino arraffato alla svelta da chi si era spacciato per un appartenente alle forze dell’ordine e per avvocato, invece erano solo il gatto e la volpe di turno, purtroppo.

L’ennesimo episodio, quello che riportiamo, nel tentativo di mettere in guardia chi legge dal non cadere in questi tranelli, è anche lo scopo dei familiari che ci hanno contattato, affinché la disavventura subita dalla 80enne, poi denunciata alla Polizia nel commissariato di Termoli, sia da monito per altre vittime potenziali.

Sempre dalla stessa fonte abbiamo saputo che un secondo tentativo, simile nel copione, è stato invece sventato dalla prontezza dell’anziana che non ha ritenuto credibile quanto le venisse detto (e chiesto).