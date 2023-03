Riaperta al traffico la strada verso Colle della Torre e contrada Sinarca

TERMOLI. È stata riaperta al traffico intorno alle 18.30 la strada che collega il litorale Nord e la zona di Colle della Torre e l'innesto verso la strada provinciale Sinarca, che permette anche di entrare sulla Tangenziale.

Ci sono volute quasi 12 ore di lavoro agli operai della ditta incaricata da Rfi per mettere in sicurezza il viadotto che minacciava di far cadere calcinacci sui veicoli in transito, dopo che nella tarda serata di ieri era caduta la recinzione messa a protezione del manufatto all'antivigilia di Natale.

Boccata d'ossigeno per gli automobilisti e i conducenti che dalla mezzanotte sono stati costretti a percorrere tratti alternativi in virtù delle deviazioni. Una situazione emergenziale che ha visto coinvolti da ieri sera Ferrovie dello Stato, Vigili del fuoco, Comune di Termoli, Vigili urbani, Anas, Prefettura e Polizia stradale

