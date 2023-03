Fiat Multipla si scontra con una Peugeot in contrada Porticone

TERMOLI. Scontro tra due auto ieri, poco prima dell’ora di pranzo, all’incrocio tra via Torino e via Napoli, dove una Fiat Multipla ha tirato dritto, investendo una Peugeot 3008, che dopo l’impatto violento si è ribaltata. All’interno, un 51enne e il figlio di 15 anni, trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli dal 118 Molise, intervenuto sul posto con l’ambulanza della Misericordia di via Biferno, dalla postazione di via del Molinello. Per fortuna, danni fisici limitati, ma ingenti quelli al veicolo. Dinamica rilevata dagli agenti della Polizia locale.