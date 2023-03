Cede il manto stradale sul lungomare Nord, transenne nella rotatoria

TERMOLI. Non c'è mai tregua per chi deve stare attento a cosa accade sul territorio, per intervenire tempestivamente. Com'è avvenuto stamani presto, sul lungomare viale Cristoforo Colombo di Termoli, all'altezza della rotatoria di via Magellano. Una voragine si è aperta proprio in prossimità di quel tratto, probabilmente a causa di un problema relativo alla rete fognaria.

Sul posto sono sopraggiunti gli operai del settore Manutenzioni del Comune di Termoli, che hanno provveduto a transennare la zona, nell'attesa dell'arrivo della squadra dell'Acea Molise.

