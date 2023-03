L'auto in fiamme al Saccione era stata rubata in Puglia, confine sempre più "rovente"

TERMOLI. L’allarme per i furti non si placa, quelli d’auto, ma anche altre forme, nelle abitazioni e i raggiri. Gli episodi degli ultimi giorni denotano come la microcriminalità sia penetrata sempre più sul nostro territorio, il Molise non è più quella isola felice di un tempo, anche se per fortuna, al netto delle infiltrazioni di carattere economico della malavita, siamo ancora al riparo da fenomeni eclatanti, come sovente invece si registrano altrove, e non solo verso Sud.

Furti d’auto in entrambi i sensi, perché non ci sono soltanto i colpi commessi dalle nostre parti, ma anche macchine rubate per esempio in provincia di Foggia che poi vengono portate oltre confine del Saccione, per compiere altri misfatti, o come ieri, ad esempio, precisamente a San Severo, per poi vandalizzarla, parcellizzarne i pezzi da rivendere e dar fuoco alla carrozzeria e alle parti meccaniche che ne rimangono.

Reati predatori di allarme sociale che causano inquietudine in chi magari ha contratto prestiti e paga rate per poi vedersi soffiare il veicolo, le segnalazioni che ci arrivano sono solo la punta dell’iceberg rispetto ai furti commessi.

Giorni fa anche l’amministrazione comunale di Guglionesi, dove c’era stata una razzia nell’ultimo periodo, aveva lanciato un monito social chiedendo maggiori controlli, un pattugliamento più rigoroso del territorio. Anche se diversi sono stati gli episodi con mezzi recuperati.