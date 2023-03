Auto finisce contro le vetture in sosta, carambola a Campomarino lido

CAMPOMARINO. Tre auto coinvolte in un incidente stradale a Campomarino lido. Autentica carambola, quella avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi. Una vettura condotta da una signora di 62 anni, mentre transitava in via De Gasperi ha urtato un'auto in sosta che a sua volta è finita addosso a un altro veicolo, sempre regolarmente in sosta.

Per fortuna non ci sono stati feriti, ma solo danni ai veicoli, peraltro quelle in sosta erano dello stesso proprietario. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Campomarino.

Galleria fotografica