Divampa un rogo alla foce del Biferno, al lavoro i Vigili del fuoco

IN FIAMME

IN FIAMME mar 14 marzo 2023

Incendio tra Termoli e Campomarino

TERMOLI-CAMPOMARINO. Incendio al bosco della foce del Biferno, al confine tra Termoli e Campomarino, questa sera, poco prima dell'ora di cena.

La squadra dei Vigili del fuoco di contrada Pantano Basso è ancora impegnata per estinguere il rogo divampato per cause da accertare.





Seguono aggiornamenti.