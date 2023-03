Ripristinato il manto stradale sul lungomare Nord

TERMOLI. Terminato già nella mattinata di ieri l'intervento di messa in sicurezza del tratto di lungomare Nord sul viale Cristoforo Colombo, all'altezza della rotatoria di via Magellano.

Proprio nell'asse circolare che disciplina l'incrocio si era formata una buca evidente, a causa di infiltrazioni dovute a scarichi pluviali di un privato.

Necessario risolvere il danno alla svelta per evitare che l'acqua salisse in superficie allagasse la sede stradale, rendendola pericolosa al transito dei veicoli. Per questo, gli operai comunali alla svelta hanno colmato il manto stradale che aveva ceduto, ripristinando le condizioni di sicurezza.