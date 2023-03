Auto contro scooter in via Pertini, madre e figlio portati al Pronto soccorso

TERMOLI. Incidente stradale avvenuto in mattinata su via Pertini, a Termoli, in uno dei tratti più trafficati dell'intera rete viaria cittadina.

A scontrarsi sono stati una Open Corsa e uno scooter, su cui viaggiavano una donna di 54 anni e il figlio 17enne. Per fortuna, non ci sono state grosse conseguenze per i due occupanti del motociclo, comunque trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo in viale San Francesco, con codice giallo.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, con cui sono stati trasferiti madre e figlio, e le pattuglie della Polizia locale adriatica.