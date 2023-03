«Devo controllare la bolletta»: si spaccia per incaricato di una società del gas, scatta l'allarme

TERMOLI. Continuano ad arrivare segnalazioni ai danni degli anziani. Solo pochi giorni fa avevamo parlato del finto impiegato che aveva derubato un'anziana donna in casa e il solito trucchetto del "figlio che ha avuto un incidente".

Non si fermano davanti a niente. Conoscono quasi a memoria abitudini, famiglie e informazioni di carattere personale. Attraverso queste notizie si accreditano come persone che stanno dicendo la realtà delle cose, ma poi derubano i più deboli.

E sono due le segnalazioni arrivate in redazione nel giro di pochi minuti. Questa volta il furfante è l'operatore della compagnia del gas. Ricordiamo a tutti, che le compagnie di gas e luce non mandano i loro operatori per le abitazioni.

«Volevo segnalare la presenza dell'ennesimo individuo poco raccomandabile che si spaccia per operatore di compagnie del gas. Giovane, alto circa 1.80, capelli neri/castano scuro, vestito con jeans e felpa blu, con cartellina documenti e uno pseudo tesserino. Il tizio in questione sta bussando porta per porta, chiedendo di parlare con l'intestatario dell'utenza e per fargli applicare l'eventuale sconto che merita. Fin qui ancora nulla di strano se non fosse che alle ripetute richieste di indentificarsi, ovviamente, mostra un tesserino falso ma soprattutto chiede se l'intestatario ha piu di 80anni.

Giusto per informazione, da qualche anno eventuali sconti o bonus di qualsivoglia genere per le utenze di luce, gas, acqua o altro vengono applicate automaticamente da parte del gestore grazie al fatto che l'Inps e l'agenzia delle entrate forniscono loro la documentazione necessaria, in base al reddito, per usufruire di questi sconti o bonus. Tutto rigorosamente in modo automatico e senza avvertire il consumatore. Né tantomeno mandando qualcuno fisicamente casa per casa.

Ultimo avvistamento dell'individuo in questione in via Asia, presso i palazzi di fianco l'entrata posteriore del centro commerciale La Fontana. Prego e spero divulghiate l'accaduto, in modo da fare terra bruciata a questi elementi che recano danno, soprattutto, a persone anziane che spesso e volentieri cadono in questi trucchi».

Sulla stessa lunghezza d'onda arriva un'altra segnalazione, precisamente da via India.

«C'è uno pseudo funzionario, di non si sa quale compagnia del gas, che con la scusa di "controllare se nella bolletta è stato applicato lo sconto residenti" tenta di entrare in casa. Io mi sono spaventata perché ha trovato il portone del condominio aperto e mi ha suonato direttamente il campanello di casa».

L’ennesimo episodio nel tentativo di mettere in guardia chi legge dal non cadere in questi tranelli, sperando sia da monito per altre vittime potenziali.