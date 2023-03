Scontro auto-scooter in via Martiri della Resistenza, 20enne portato all'ospedale

TERMOLI. A distanza di poco più di 24 ore dallo scontro di ieri mattina in via Pertini, ancora un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e uno scooter, stavolta in un altro tratto viario cittadino molto trafficato, quello di via Martiri della Resistenza adiacente al parcheggio di piazza Donatori di Sangue.

Un 20enne viaggiava in sella al proprio motociclo, quando è stato urtato da un veicolo che stava svoltando a sinistra, per entrare nel parcheggio.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno la postazione proprio nei paraggi, all'interno della sede distrettuale Asrem. Il 20enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.