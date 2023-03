Sport equestri, Fise Molise rilancia gli obiettivi dopo un buon 2022

CAMPOBASSO. Dopo le manifestazioni e le cerimonie augurali che hanno chiuso un soddisfacente 2022, la Fise Molise si è dedicata alla programmazione del 2023 e ha dato il via al nuovo anno di attività con l’entusiasmo di sempre.

Il 27 febbraio la delegazione regionale ha partecipato alla cerimonia Fise Awards, il Gran Gala della Federazione Italiana Sport Equestri che ogni anno celebra i più importanti successi sportivi del 2022. Tanti i premiati sul palco, con un riconoscimento speciale per il settore paralimpico. Gremita la sala tra sportivi, figure di staff ed appassionati. La serata, condotta da Massimiliano Ossini e Valentina Rey, si è tenuta nella splendida Villa Miani di Roma ed è stata realizzata in collaborazione con il Wwf Italia in supporto al progetto Wwf “Adotta un’Oasi” teso a risanare la natura danneggiata del nostro Paese e ristabilire la connettività ecologica. Per la delegazione è stata una grande occasione non solo per vivere intensamente l’identità della Federazione, ma anche per fare il carico di entusiasmo, di idee e di emozioni da trasmettere nelle attività da realizzare sul territorio.

E sono molte per i mesi a venire le iniziative alla quali le scuole molisane di equitazione stanno lavorando insieme alla presidenza regionale. Accanto alle competizioni a valenza regionale o nazionale ci saranno iniziative ludiche e progetti di carattere sociale che punteranno a far conoscere sempre di più dello sport equestre, i suoi benefici fisici, mentali e anche sociali. Ci si prepara agli eventi importanti nazionali come Piazza di Siena (24/28 maggio a Roma) o Le Ponyadi (26/30 luglio ad Arezzo), ma anche ai promozionali regionali, a partire dall’8 aprile, che costituiscono sempre il vero trampolino di lancio per gli atleti che puntano a crescere. E non basta: le novità riguardano anche la formazione per gli operatori e un evento speciale dedicato alla storia della Fise Molise attraverso i personaggi che ne hanno segnato il passo.

Non resta che montare in sella e cogliere al volo la grande opportunità che l’equitazione offre ogni momento dell’anno: vivere all’aperto la simbiosi con il cavallo, sperimentare la libertà di un viaggio indescrivibile, fatto di empatia, emozione e divertimento. “Auguro a tutti gli iscritti di vivere questo sport con grande intensità – ha detto la presidente Laura Praitano - E lo auguro soprattutto a tutti coloro che vorranno unirsi a noi in questa che è molto di più di un’esperienza sportiva”.