“Le novità fiscali”, all’UniMol l’ottava edizione

CAMPOBASSO. Lunedì 20 marzo, a partire dalle ore 14.30, Dipartimento Giuridico – Aula Magna “Vincenzo Cuoco” – al primo Edificio Polifunzionale, in viale Manzoni, Campobasso.

Si ripropone l’ormai tradizionale e consueto incontro di approfondimento curato da UniMol sul tema de “Le novità fiscali”, l’evento di confronto, discussione e aggiornamento che rappresenta – cosi come nelle sette edizioni precedenti – l’attesa occasione per gli operatori istituzionali e professionali coinvolti e in campo per analizzare e trattare le recenti innovazioni legislative che hanno interessato la sfera tributaria.

È stata riconfermata la scelta corale di coinvolgere tutti gli “attori” della scena tributaria in modo da favorire un’interfaccia e una rete comune per agire sinergicamente. Ed ecco quindi, ancora una volta, la fattiva partecipazione dei rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, oltre che del mondo delle professioni, con la presenza di esponenti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati, dei Consulenti del Lavoro, del mondo accademico con esperti e docenti universitari.

La riforma del processo tributario, la definizione agevolata delle liti tributarie, il principio di derivazione e la correzione di errori contabili, il regime forfettario e la flat tax incrementale e, infine, la neo-introdotta disciplina in tema di tassazione delle cripto-attività, saranno le tematiche nodali affrontate, analizzate e approfondite durante la discussione.

Nel corso dell'incontro particolare approfondimento sarà dedicato alle più rilevanti novità introdotte dalla recente riforma sul processo tributario. Tra queste si segnalano: l’introduzione di un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria, l’introduzione della prova testimoniale, precedentemente vietata, l’onere della prova a carico dell’Amministrazione, nonché la definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione, introdotta dalla recente Legge di Bilancio 2023.

Si analizzerà poi la difficile e articolata applicazione del generale principio di derivazione alla correzione degli errori contabili e i relativi riflessi civilistici e fiscali.

Elementi finali di discussione saranno l’estensione dell’ambito applicativo del regime forfettario, la nuova flat tax incrementale, i regimi di detassazione dei redditi di lavoro e la tassazione dei redditi derivanti da criptovalute e, più in generale, da cripto-attività, con cui il legislatore ha colmato il vuoto normativo, stabilendo, tra le altre cose, i criteri di tassazione di questa nuova fattispecie di redditi imponibili.

Appuntamento dunque, lunedì 20 marzo 2023, a partire dalle 14.30, nell’Aula Magna “Vincenzo Cuoco” del Dipartimento Giuridico – I Edificio Polifunzionale – viale Manzoni a Campobasso, con l’incontro di approfondimento “Le novità fiscali per il 2023” che ha ricevuto l’accreditamento ai fini della formazione professionale continua da parte degli Ordini aderenti.