Perdite idriche e disagi, residenti senz'acqua in via Sannitica

TERMOLI. Disagi nella zona di via Sannitica dal tardo pomeriggio di ieri. I residenti segnalano una perdita idrica che ha portato alla carenza di flusso nelle loro abitazioni. Di fatto, sono a secco.

Proprio in previsione del fine settimana è stato completato il rifacimento della sede stradale, con la bitumatura, ora, per provvedere alla riparazione, probabile che il nuovo manto dovrà essere "infranto" per permettere ai tecnici dell'Acea di individuare il guasto e provvedere alla risoluzione del problema. Un weekend senz'acqua in casa non è proprio il massimo. Già venerdì scorso si era manifestata un'altra rottura sulla rete locale.