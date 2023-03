Disabile aggredito sul Corso, Daspo Urbano al 36enne

TERMOLI. Arriva un provvedimento cautelare dopo gli episodi avvenuti nella serata di sabato 11 marzo, quando sul corso Nazionale affollatissimo c’è stata una aggressione nei confronti di un disabile, circostanza che ha causato un enorme clamore social.

A carico del 36enne che si è reso responsabile di quella condotta, il questore ha disposto il Daspo Urbano, come precisa la nota inviata dalla questura di Campobasso.

«Nella serata dello scorso 11 marzo, nel centro cittadino di Termoli, alla presenza di numerosi astanti, un uomo con precedenti penali si è reso responsabile di aggressione nei confronti di un’altra persona, creando con il proprio comportamento particolare preoccupazione nei tanti che in quel momento si trovavano a transitare. Successivamente si è reso responsabile di ulteriori atti illeciti, anche verso minorenni.

All’arrivo del personale della Polizia di Stato del locale Commissariato, l’uomo ha continuato a creare scompiglio ed è stato accompagnato presso i propri uffici per gli accertamenti del caso.

Per le condotte tenute, il questore di Campobasso, anche alla luce del significativo allarme sociale prodotto in quella comunità, ha disposto l’avvio dell’istruttoria per l’irrogazione del Divieto di accesso e stazionamento in alcune aree di quel centro e presso determinati esercizi pubblici ai sensi dell’articolo 13 bis del D.L. n. 14 del 2017 sul cosiddetto “Daspo Urbano”.

Il relativo procedimento è stato curato dalla divisione di Polizia anticrimine della questura di Campobasso, sulla base degli accertamenti svolti dal personale del Commissariato di Termoli; il provvedimento è stato emanato dal Questore, prevedendo nei confronti dell’autore dei comportamenti censurati il divieto, per la durata di due anni, di frequentare gli esercizi pubblici del centro di Termoli, in particolare quelli situati nell’area cittadina teatro dei fatti».