Rifiuti abbandonati anche in periferia, questa volta "colpita" via dei Roveri

TERMOLI. Tante volte abbiamo segnalato la presenza di numerosi rifiuti abbandonati proprio in città. Soltanto recentemente abbiamo fatto presente il disagio nella zona di viale Trieste, dinanzi l’area verde dell’ex istituto Nautico; oppure nella zona di Rio Vivo dove nei pressi della spiaggia c’era la presenza di rifiuti ingombranti. Gli stessi cestini portarifiuti erano stracolmi di spazzatura e la stessa era caduta a terra e regalava una cartolina tutt’altro che invitante. Questa volta il nostro sopralluogo si è orientato in via dei Roveri e abbiamo notato lungo la strada numerosi sacchi lasciati in mezzo all’erba, oppure ai margini della stessa. Un vero e proprio scempio è apparso dinanzi ai nostri occhi, mentre percorrevamo quella zona.

Tanta la plastica, per non parlare del vetro lasciato per la strada, compresi diversi sacchetti di umido, molti anche aperti.

È mai possibile che ci sia tutta questa inciviltà? Perché sono così tanti gli abbandoni illeciti dei rifiuti?

Solo perché un’area è periferica, non vuol dire che debba essere una discarica dove trovare rifiuti di ogni sorta. Nel nostro sopralluogo ci siamo resi conto che la strada da ambo le parti era costellata da pattume.

Già la difficoltà nel percorrere quel tragitto è significativa dato il manto stradale danneggiato, poi se ci si aggiunge anche lo slalom tra le buche stradali e i rifiuti comincia un potpourri davvero poco agevole.

Galleria fotografica