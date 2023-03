Daspo Urbano, polemiche e psicologia: «Riflettiamo sull'effetto spettatore»

TERMOLI. Parafrasando, potremmo anche definirla l’incertezza della pena, ma è una forzatura linguistica, oltre che giuridica.

La notizia del provvedimento del Daspo Urbano con cui è stato sanzionato il 36enne protagonista degli episodi di sabato 11 marzo ha scatenato roventi polemiche social, poiché in molti hanno commentato negativamente rispetto a questo divieto di frequentazione dei luoghi imposto dalla questura, ritenuto troppo lieve rispetto a quanto accaduto e anche in riferimento a condizioni soggettive e oggettive.

Un dibattito aspro su cui è intervenuta anche la presidente dell’Ordine degli Psicologi, Alessandra Ruberto, che ha commentato la notizia pubblicata da Termolionline.

«La psicologia spesso ha affrontato il tema della violenza di questo genere, esempio ne è l'esperimento sociale sul cosiddetto "effetto spettatore" dopo l'omicidio di Kitty Genovese.

Tuttavia quando accadono queste spiacevoli situazioni- sintomo, bisognerebbe fermarsi come società a riflettere... e la psicologia può aiutare».

Dai social, roventi le reazioni: «E certo, della serie non li facciamo andare per il corso così non li vedono in tanti quando fanno certe cose ed abbiamo risolto il problema», «Per lui cure adeguate, se volete recuperare un’anima persa e il daspo datelo pure a quell'ammasso di gente che si crea ad una certa ora, una cosa vomitevole, una cartolina di Termoli meravigliosa, non si riesce nemmeno a passare, tra persone con bicchieri e bottiglie di alcool lasciate poi dappertutto, per passeggiare si deve chiedere permesso».