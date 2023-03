Furti d'auto senza tregua, Fiat Panda rubata in piazza Donatori di Sangue

TERMOLI. Furti d’auto senza tregua sulla costa termolese, purtroppo il fenomeno che crea allarme sociale non accenna a scemare.

Proprio stamani, a Campobasso, dalle 10.30, nella sede di via Mazzini, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Luigi Dellegrazie, terrà un incontro con la stampa sulle azioni di contrasto poste in essere dall’Arma dei Carabinieri relativamente ai reati predatori, che hanno destato allarme sociale tra la popolazione della provincia.

Proprio ai Carabinieri, per competenza alla compagnia di Termoli, in via Brasile, è stato denunciato l’ennesimo furto, avvenuto ieri in piazza Donatori di Sangue, luogo nel quale altre volte sono stati commessi reati di questo tipo.

A denunciarlo pubblicamente, oltre che alle forze dell’ordine, è stato proprio il derubato, che ha parcheggiato in sosta la sua Fiat Panda di colore bianca (serie 2016) intorno alle 17.30 di ieri e al suo ritorno, erano le 22, della utilitaria, non v’era più traccia.

L’auspicio è che grazie alle telecamere di videosorveglianza attive nella zona si possa risalire a utili elementi per le indagini che sono state già avviate.

Il numero delle macchine rubate nel basso Molise e a Termoli in particolare, negli ultimi mesi, assomma a una doppia cifra molto elevata, coi veicoli sottratti ai legittimi proprietari che nella stragrande maggioranza dei casi attraversano il confine con la provincia di Foggia.