Truffe sui bonus edilizi, arresti anche in Molise

Tolleranza zero

Tolleranza zero mer 22 marzo 2023

ISERNIA. Nel suo piccolo, anche il Molise alla ribalta oggi sulle “truffe” relative ai bonus edilizi. Non è della portata dell’operazione da 1,7 miliardi di euro che la Guardia di Finanza ha portato avanti da Napoli in 21 province italiane, ma anche la Procura di Isernia ha indagato in 3 regioni, oltre al Molise, coinvolte Puglia e Calabria.

Nelle prime ore di oggi, i militari delle Fiamme gialle pentri hanno eseguito alcune misure cautelari per cantieri fantasma legati agli strumenti in campo come superbonus e ristrutturazioni al 50%.

Nel mirino sono finiti alcuni professionisti residenti nella città di Isernia, ma anche fuori regione, in particolare in Puglia e Calabria.

Risulterebbero indagati per delle presunte truffe relative a lavori parzialmente eseguiti o addirittura mai eseguiti, nonostante fossero oggetto dei bonus.

Dal comando di via XXIV maggio e dall’ufficio del procuratore capo Carlo Fucci non sono arrivate conferme, poiché l’indagine delicata e complessa si fonda su accertamenti ancora in corso, caratterizzati appunto dal più stretto riserbo.