Reati predatori e allarme sociale, «C'è gente malvagia, non credete a chi vuole ingannarvi»

TERMOLI. Nella recrudescenza o nell’escalation dei furti e dei reati predatori che provocano allarme sociale, sicuramente le truffe e i raggiri perpetrati ai danni degli anziani sono quelle che creano maggiore disperazione, specie quando vengono sottratti beni di valore affettivo, oltre che economico, o quando si tolgono soldi a chi non ne ha molti.

Per questo, una nostra lettrice, che ha già documentato con toni poco clementi il furto subito dall’anziana madre, è tornata a mettere in guardia le persone dai rischi di trovarsi nelle grinfie di farabutti e furfanti; peraltro trovandosi con parole simile a quelle con cui oggi i Carabinieri, dal comando provinciale, hanno fatto altrettanto.

«Non mantenete nulla di valore in casa! Sono la figlia di un'anziana derubata in casa e avevo già scritto la nostra vicenda. Chiedevo se possibile passare il messaggio, quanto più possibile, di allerta contro questi ladri, nella speranza che il tamtam possa servire a qualcuno visto che il loro piano continua a funzionare. Siamo circondati da gente malvagia attenta ai nostri movimenti ed alla nostra famiglia. Ci studiano da lontano e sanno chi entra e chi esce da casa nostra, gli orari ed i nomi. Le loro prede preferite sono gli anziani e le persone più deboli cioè quelle che cercano anche solo una parola di conforto oppure un piccolo scambio di parole.

Perché siamo persone oneste, quelle che nella vita lavorano e si alzano presto, quelli che non riescono a dormire se hanno un problema. Siamo quelli che si guardano nell'animo e sanno che, nonostante tutto, abbiamo dei valori, quelli che questi delinquenti non hanno. Questi ladri non hanno mai conosciuto cos'è la lealtà e l'onore, il rispetto e l'amore verso il prossimo. Vestono e mangiano con i nostri soldi e con il nostro oro, quello che avevamo da parte a ricordo dei nostri nonni e conservato come reliquie. Avete rubato la nostra storia ed il nostro orgoglio, ma parlo a voi come se parlassi ad una iena che ride, uno degli animali più spregevoli della terra, capace di mangiare pure suo fratello, quando ha fame. Vivete all'ombra delle nostre oneste vite come parassiti, cercate di sapere tutto della nostra famiglia, convinti di essere quelli che comandano e vincono.

Facciamo passare il messaggio a tutti, ricordiamo agli anziani che sono a casa da soli o chi può essere una facile preda di questi animali di non aprire a nessuno, di non credere a quello che ci dicono al citofono o al telefono. Non aprite a persone estranee, non ci sono avvocati o forze dell'ordine che girano per le case, né nipoti sconosciuti o personale del gas/luce/telefono che devono fare controlli. Rispondete di chiamare i vostri figli o chi per loro e non aprite la porta! Non mantenete nulla di valore in casa!»