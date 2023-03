Argini del Biferno mai adeguati, assolti ex vertici Cosib e Nagni

LARINO. Mancata realizzazione degli argini del fiume Biferno nella zona a valle del Liscione: sentenza di assoluzione è stata pronunciata al Tribunale frentano dal giudice Elena Di Brino, che ha scagionato Pierpaolo Nagni, titolare della delega alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici nella Giunta Frattura, Luigi Mascio e Leo Antonacci.

Dopo una lunga attività istruttoria, il Tribunale di Larino ha assolto gli imputati con la formula “il fatto non sussiste” Nagni, Mascio e Antonacci, dunque, accusati di delitti colposi di pericolo per non aver fatto eseguire i lavori di messa in sicurezza degli argini del Biferno dalla diga del Liscione e fino al mare.

La difesa, rappresentata dagli avvocati De Michele, Cristofaro e Prencipe, ha dimostrato, da un lato, che i lavori non potevano essere eseguiti in assenza di un parere favorevole da parte della commissione Via, dall’altro perché, se pur stanziata, la somma occorrente di 15 milioni di euro era stata solo stanziata, ma non erogata. Nel processo era imputato anche l’assessore regionale Velardi venuto a mancare nel corso del lungo iter dibattimentale.