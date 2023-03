Scoppia una conduttura idrica a Campomarino lido, Polizia locale chiude via Kennedy

Lavori in corso

CAMPOMARINO LIDO. Disagi e di non poco conto, quelli che sono stati causati nella mattinata di oggi a Campomarino lido, in via Kennedy, dallo scoppio di una conduttura idrica.

Per questa ragione, sia per permettere la manutenzione straordinaria ed emergenziale, che mettere al riparo dalle insidie del fondo bagnato veicoli in transito, la Polizia locale di Campomarino ha chiuso la strada, dove si è manifestato un vistoso rigonfiamento del manto asfaltato, con l'apertura di una grossa buca.

Il traffico è stato deviato su via Torino e via don Luigi Sturzo.

Sul posto sono già all'opera una ditta privata con escavatore e personale comunale del servizio idrico, chiamati a intervenire per riparare la tubatura, ed evitare anche danni alla sede stradale e lo sperpero di risorse, che proprio in questi giorni si discute come preservarle, visti gli intensi e prolungati periodi siccitosi.

Probabile che l'intervento di riparazione necessario farà riaprire l'arteria alla circolazione non prima di stasera o domani.

