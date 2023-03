Truffa milionaria sul Superbonus, tra i lavori "fittizi" anche un antico castello molisano

ISERNIA. Molti dettagli e spunti emersi nella conferenza stampa di questa mattina alla Procura della Repubblica di Isernia, convocata dal Procuratore capo Carlo Fucci dopo che ieri la Guardia di Finanza ha portato a termine una complessa operazione di polizia giudiziaria nel corso della quale sono state sottoposte agli arresti domiciliari quattro persone, di cui tre residenti in provincia di Isernia ed una in provincia di Cosenza, in esecuzione di altrettante ordinanze cautelari disposte dal Gip di Isernia su richiesta della Procura della Repubblica.

Le operazioni, svolte nelle province di Isernia e Cosenza contemporaneamente ad attività di perquisizione e sequestro nei confronti di due società aventi sede legale a Isernia e di diversi altri soggetti residenti in entrambe le province, sono state finalizzate a disvelare ed interrompere le attività delittuose attribuite agli indagati e aventi ad oggetto plurime truffe in danno dello Stato derivanti dalla formazione di crediti fiscali afferenti a diversi incentivi pubblici a fronte di lavori edilizi mai realmente svolti. Le indagini, curate dal sostituto delegato e coordinate dal Procuratore della Repubblica di Isernia, hanno fatto emergere che gli indagati, tramite due società apparentemente indipendenti ma aventi la medesima sede legale presso lo studio di un membro dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Isernia, anch'esso sottoposto alle misure cautelari in quanto amministratore di una delle due, avevano ottenuto crediti fiscali tramite il sistema del cosiddetto sconto in fattura, a fronte di lavori edilizi soggetti a incentivi statali nella forma di credito di imposta, mai svolti o mai completati, in favore di committenti apparentemente ignari.

Tra gli arrestati vi è anche un professionista di Campobasso, tecnico asseveratore delle pratiche edilizie di una delle società, che attestava la regolare esecuzione dei lavori, fornendo un apporto decisivo alla commissione della truffa: in concorso con gli altri indagati, risponderà quindi anche del reato di previsto dall'art. 119 comma 13 bis del cd. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), appositamente previsto per sanzionare pin severamente le ipotesi di falso in asseverazioni emesse al fine di far ottenere gli incentivi pubblici previsti dal medesimo decreto.

Gli immobili oggetto delle false pratiche edilizie sono risultati collocati in diverse province, da quella di Isernia sino a quelle di Campobasso e Latina: tra questi, vi è addirittura l'antico castello di Torella del Sannio, del quale uno dei comproprietari, peraltro già deceduto, risultava l'ignaro intestatario di fatture per un importo di euro 145.680 afferenti ad interventi in regime di ecobonus, mai effettuati.

Sono stati sottoposti a sequestro preventivo e quindi "congelati" sul cassetto fiscale delle due società crediti fiscali rispettivamente del valore di 765.696 e 585.024,70 euro, nonché ulteriori crediti del valore di 52.510,30 euro presenti sul cassetto fiscale di un'altra società, con sede in Velletri, apparentemente estranea ai fatti, la quale aveva acquistato tali crediti di origine illecita da una delle società facenti capo agli indagati. Il valore complessivo dei crediti fiscali sequestrati, quindi, è stato pari a euro 1.403.231.

Le attività delle due società oggetto di indagine, tuttavia, hanno prodotto crediti fiscali per circa 5.000.000 di euro, che - esclusa la quota già sequestrata - saranno oggetto di verifica nel prosieguo delle indagini onde accertarne l’origine. II sequestro preventivo, come detto, è stato esteso anche ai crediti ceduti a terzi soggetti.