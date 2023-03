Sale in Tribunale col coltello nella borsa, nuovi guai per una 25enne termolese

TERMOLI. Deve affrontare una udienza preliminare per accuse relative a spaccio di stupefacenti, ma pensa (male) di aggravare la sua fedina penale, recandosi in Tribunale “armata” di coltello.

Una 25enne di Termoli è stata denunciata dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Chieti, poiché è stata trovata in possesso di un coltello di genere proibito che celava nella borsetta che aveva con sé.

La ragazza ha subito, come accade per tutti coloro che entrano nei palazzi di giustizia, un regolare controllo all’ingresso in Tribunale, prima di salire al terzo piano dell’edificio, ma quando ha poggiato la borsa per farla ispezionare dal metal detector una delle guardie giurate ha subito capito che non tutto fosse in ordine, scoprendo la presenza del coltello lungo 17 centimetri (modello Pattada), di cui la sola lama di 7,5 centimetri.

Non potendo negare l’evidenza, la giovane ha lasciato l’arma bianca ai vigilantes, motivandone il possesso come “preventiva” legittima difesa in caso di aggressioni, subito dopo sono intervenuti i Carabinieri del 112.