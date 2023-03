Addio alla signora Liliana Evangelista, lo storico volto amico del MicroBar

TERMOLI. Volti e sorrisi che abbiamo imparato a conoscere, apprezzare e salutare, frequentando luoghi di ritrovo storici della città.

Sicuramente tra questi c’era quello della signora Liliana Evangelista, vedova Salerno, che si è spenta oggi.

Una vita davvero intensa la sua, resa felice dall’affetto e amore dei figli e dell’intera famiglia. Pietra miliare del centro cittadino, nel locale che sorge in piazza Monumento, il MicroBar.

La sua scomparsa ci sorprende e addolora, perché fino a domenica scorsa era andata a vedere gli altari di San Giuseppe, come da tradizione, da sua cognata, la signora Vittoria D’Angelo, nel borgo antico. Chi non conosceva l’affabilità della signora Liliana, colei che è entrata nella storia dei locali pubblici termolesi perché assieme a suo marito, il compianto Basso Salerno, e ai suoi figli Achille, Massimo e Vittoria sono stati sempre in prima linea per dare un servizio di ristoro e molto altro ai termolesi. Il MicroBar è punto di riferimento per i termolesi tutto l’anno e i turisti in estate.

La signora Liliana era una manager nata, ancora oggi dava le direttive e fino a pochi anni fa era sempre dietro la cassa del locale. Noi per Termolionline in occasione dei 60 anni di attività del locale abbiamo avuto il piacere d’intervistarla all’interno del mitico MicroBar, era il 28 marzo 2018, giusto 5 anni fa e come avemmo modo di dire, per il suo temperamento, la sua lungimiranza e caparbietà, nonostante i tanti anni di lavoro sulle sue spalle, non voleva affatto mollare la presa, dopo sei decenni di attività.

La signora Liliana ha poi saputo crescere figli davvero in gamba Achille, Massimo e Vittoria e ognuno di loro ha intrapreso la propria strada sempre nell’ambito delle attività Horeca, restando nel campo del ristoro, bar, caffetteria, tre ragazzi davvero in gamba orgoglio di mamma Liliana e se fosse stato ancora in vita sicuramente di papà Basso. Intervistandola, rimanemmo davvero impressionati davanti ad una donna risoluta ma anche molto dolce, che oggi lascia una importante eredità.

Termoli con la sua dipartita perde un simbolo, che ha fatto molto nel suo campo per la crescita della nostra città.

Siamo sicuri che da lassù ancora riuscirà a guidare nel bene la mano di Achille, Massimo e Vittoria, chi semina non può non raccogliere che ottimi frutti, che la terra davvero le sia lieve.

La nostra redazione tutta con in testa l’editore Nicola Montuori e famiglia, il direttore Emanuele Bracone e chi scrive, che ha avuto l’onore di conoscerla, esprime le più sentite condoglianze a tutta la famiglia Evangelista-Salerno.