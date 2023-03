Il cordoglio di Roberti per la morte di Liliana Evangelista: «Giorno triste per Termoli»

TERMOLI. Cordoglio istituzionale, quello espresso dal sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, per la scomparsa della signora Liliana Evangelista.

«Si è spenta la signora Liliana Evangelista, conosciuta a Termoli per la fiorente attività di Piazza Monumento, MicroBar, punto di riferimento per i cittadini e per i turisti, grazie alla lungimiranza imprenditoriale condivisa col compianto marito Basso Salerno. Per 65 anni in tanti ne hanno apprezzato le doti morali e umane. Oggi è un giorno triste per tutta la città di Termoli, si chiude una pagina di storia della nostra comunità. Alla famiglia giungano le condoglianze dell’amministrazione comunale».