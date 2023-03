Cade da cavallo, 23enne trasportato d'urgenza al Neuromed

LARINO. A distanza di alcune settimane dall’incidente avvenuto in un maneggio di Termoli, che coinvolse una 15enne, ancora una caduta da cavallo di un giovane, stavolta 23enne di Larino.

Il ragazzo è caduto dalla sella mentre montava il suo quadrupede, che lo ha disarcionato e fatto rovinare violentemente a terra, dove ha battuto testa e schiena.

È stato soccorso dalla postazione del 118 Molise di Larino, sopraggiunta coi volontari della Croce di San Gerardo e trasferito in un primo momento al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, quindi, come avvenne per la ragazza termolese, appena avuto l’esito degli accertamenti clinici, trasportato al Neuromed di Pozzilli con trauma cranico e la sospetta frattura di una vertebra. I medici dell’Irccs di Pozzilli ne hanno confermato la diagnosi e l’hanno sedato, per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.