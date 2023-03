Furti d'auto senza tregua nel basso Molise

GUGLIONESI. Il numero delle vetture finite nel mirino dei ladri in questi primi tre mesi ha davvero del clamoroso e immaginiamo che siano state anche di più, poiché il dato era riferito alle denunce presentate alle stazioni dell’Arma dei Carabinieri. 42 automobili rubate solo a Termoli ma la situazione si allarga a macchia d’olio anche a Guglionesi.

Dopo un bottino ricco effettuato a febbraio, i ladri hanno preso una pausa per poi tornare più forti che mai, o quasi. Tornano alla carica i furti d’auto a Guglionesi ma questa volta, i colpi non sono stati messi a segno. La tregua è durata ben poco, il tempo di far terminare le ronde dei cittadini guglionesani stanchi di questa situazione.

Stando a una prima ricostruzione, sono due le vetture forzate tra i vicoli del paese vecchio, una Giulietta ed una 500 X. E ce ne sarebbero altri in viale Regina Margherita. La Giulietta al paese vecchio non è stata portata via grazie al block-shaft mentre alla vettura di viale Regina Margherita è stata danneggiato il “nottolino”.

Tentati furti strani, da parte di ladri, forse, “inesperti” che però arrecano danni alle automobili.

Il primo furto è avvenuto nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio, nella zona di San Felice, dove le telecamere di un’abitazione hanno ripreso tutta la sequenza dei malviventi in azione. Da questo episodio, poi, non si sono fermati ma, anzi, nel pomeriggio di martedì 14 febbraio, alle 14:15 sempre nella stessa zona, in pieno giorno, i ladri hanno cercato di mettere a segno un altro colpo. Da qui scattò l’inseguimento fino a San Paolo di Civitate, allertando i Carabinieri e lì nei campi finirono la loro fuga.

E sempre a febbraio altre due macchine sono state rubate, una dal valore di 18mila euro.

Qualche vettura è stata recuperata dalla pattuglia del 112, ma dei ladri nessuna traccia, fuggiti nell’area circostante approfittando del favore dell’oscurità.

E lo scorso weekend, purtroppo, sono tornati in azione. Purtroppo i numeri evidenziano come il fenomeno dei furti d’auto sia destagionalizzato, non va mai in letargo.

Di contro, da rammentare come diverse decine sono state le vetture recuperate e numerosi i furti sventati. Ma sicuramente il territorio necessita di un controllo serrato, così come la collaborazione provvidenziale e fondamentale della stessa cittadinanza.