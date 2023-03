Tir contro una roccia, autista 62enne sbalzato dalla cabina: è gravissimo

L'incidente sulla statale 17

ISERNIA. Un camionista 62enne di nazionalità tunisina è in condizioni disperate al Neuromed di Pozzilli, con fratture multiple al cranio. E’ rimasto coinvolto in un drammatico incidente alla guida di un mezzo pesante nel pomeriggio di oggi, mentre percorreva la statale 17 in territorio di Castelpetroso.

Il Tir ha urtato una roccia sul lato destro, finendo per schiantarsi sul guardrail, ingombrando l’intera carreggiata, purtroppo nell’impatto il 62enne è stato sbalzato fuori con tutto il sedile di guida, battendo violentemente il capo. Potrebbe anche aver perso il controllo dell’autoarticolato a causa di un malore.

Soccorso dal 118, è stato trasportato d’urgenza a Pozzilli, in gravissime condizioni. L’Anas, assieme alle forze dell’ordine, ha bloccato temporaneamente il traffico, arteria poi riaperta a senso alternato per consentire la rimozione del mezzo pesante incidentato e la pulizia del piano viabile.