Cade un albero a Ponte Tamburro, strada messa in sicurezza

TERMOLI. Un cantiere verso Sud, un problema, dall’altra parte della strada. Ancora in cronaca la strada di Ponte Tamburro, che subito dopo l’ora di pranzo ha registrato la caduta di un albero sulla sede stradale.

Pronto l’intervento della pattuglia della Polizia locale, che ha regolato la circolazione stradale in attesa che gli operai del Comune provvedessero alla messa in sicurezza di un’area già condizionata dalla presenza del cantiere per i lavori di consolidamento del sottostante costone. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.