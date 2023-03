Frontale sul fondovalle Tappino, muore una 69enne

CAMPOBASSO. Tre incidenti gravi in Molise in poche ore. Dopo il Tir sulla statale 17, il secondo sinistro, sulla fondovalle Tappino, ha causato la morte di una 69enne, nel frontale tra un'Opel Corsa ed una Panda. Nell'impatto, ha perso la vita una 69enne, che è morta durante il trasporto in ospedale. Donna di nazionalità tedesca residente a San Giovanni in Galdo, il paese del compagno, un uomo di circa 80 anni che è stato ricoverato al Cardarelli per un trauma importante del femore e ferite varie. Trauma del bacino per la terza persona ferita nell'incidente.