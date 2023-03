Fiat Panda si ribalta sulla Bifernina, soccorsa coppia

GUARDIALFIERA. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale Bifernina, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Guardialfiera. Per cause al vaglio della pattuglia della Polizia stradale di Campobasso, una Fiat Panda condotta da un 62enne è uscita fuori strada, ribaltandosi.

Per fortuna, nell'impatto, con l'utilitaria a 180 gradi, conducente e la signora 66enne che era al suo fianco, di Montecilfone, non hanno avuto conseguenze di rilievo, tanto che all'arrivo del 118, intervenuto con l'ambulanza della Croce di San Gerardo dalla postazione di Larino, non c'è stata necessità di trasferimento al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

Sul posto è sopraggiunta anche la squadra in turno dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso.