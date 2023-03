Terremoto da 4.6 di magnitudo con epicentro a Montagano

CAMPOBASSO. È stata di una intensità pari a 4,6 di magnitudo Richter la scossa di terremoto che alle 23.52 del 28 marzo ha svegliato tutto il Molise. L'epicentri è stato segnalato a 2 km a ovest di Montagano, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.6450, 14.6460 ad una profondità di 23 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Nel capoluogo tanta gente è scesa in strada, così come nelle località più vicine all'epicentro. A Ripalimosani scuole chiuse per verifiche per ordine del sindaco.

Il sisma è stato avvertito anche in Abruzzo, Campania, Lazio e Puglia.

Dal Comune di Ripalimosani segnalano che per eventuali impellenti necessità è possibile contattare il numero di emergenza 350.5315285. Non ci sarebbero danni evidenti.

I Vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di aiuto, ma solo telefonate al centralino per avere informazioni.