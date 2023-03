La notte dopo la paura: gente in strada, verifiche, scuole chiuse e alcune scosse minori

Gente in strada dopo il terremoto nel Molise

TERMOLI. Canali “all news” nazionali che dedicano la notte al sisma in Molise, aggiornamenti e collegamenti coi sindaci delle zone più prossime all’epicentro, Montagano, Campobasso, Civitacampomarano, Ripalimosani e Castellino sul Biferno.

Intanto, ci sono state le prime repliche dopo la scossa da 4.6 a 23 km di profondità delle 23.52. Si tratta di intensità minori e una di magnitudo 2, avvertite solo strumentalmente.

A distanza di 4 anni e mezzo dal terremoto dell’agosto 2018, la gente torna in strada, impaurita da quanto avvenuto poco prima della mezzanotte. C’è chi preferisce dormire in auto e sono cominciate anche le verifiche proprio nell’area dell’epicentro.

Attivata la sala operativa della Protezione civile regionale, in stretto collegamento con quella nazionale, dove per fortuna non ci sono state segnalazioni di danni, ma solo tanta, tanta paura. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni limitrofe, come Campania, Lazio, Puglia e Abruzzo.

In ogni caos, precauzionalmente, diversi i comuni dove non si andrà a scuola mercoledì 29 marzo, a cominciare proprio dal capoluogo, Campobasso, come ha annunciato il sindaco Roberto Gravina.

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha disposto a Campobasso, a fini precauzionali e per procedere ad accurati sopralluoghi in seguito alla forte scossa sismica avvertita in nottata, la sospensione delle attività didattiche degli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici, parificati, paritari e degli asili nido pubblici e privati, per il giorno 29/03/2023.

"A Campobasso - ha fatto sapere lo stesso sindaco Roberto Gravina, impegnato nei vari sopralluoghi durante la notte - i Vigili del Fuoco, al momento, non segnalano danni a persone o cose. Analoga la situazione anche all'Ospedale Cardarelli dove non sono segnalati danni di alcun tipo".

L’elenco delle scuole chiuse:

Bonefro

Busso

Campobasso

Campolieto

Casacalenda

Frosolone

Gambatesa

Larino

Matrice

Monacilioni

Palata

Petrella Tifernina

Riccia

Ripalimosani

San Giuliano di Puglia

Santa Croce di Magliano

Sant’Elia a Pianisi

Torella del Sannio

Trivento

Termoli

Montenero di Bisaccia

Colletorto

(Elenco in aggiornamento).

