Scuole chiuse a Termoli e Montenero per i controlli dopo la scossa di terremoto

TERMOLI. Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha ufficializzato la chiusura delle scuole, dopo la scossa di terremoto delle 23.52.

«Oggi 29 marzo, a seguito della scossa di terremoto che ha interessato la Provincia di Campobasso, al fine di verificare le condizioni strutturali dei plessi scolastici, in via precauzionale, ci sarà la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Termoli».

Scuole chiuse anche a Montenero di Bisaccia: «Si informa la cittadinanza che a seguito della scossa di terremoto avvertita poco prima della mezzanotte di ieri, il sindaco Simona Contucci dispone in via precauzionale, con apposita Ordinanza, la sospensione delle attività scolastiche in tutti gli Istituti di ogni ordine e grado, compresa la scuola paritaria dell’infanzia e gli asili nido paritari e privati del nostro Comune, per la giornata di oggi mercoledì 29 marzo. Si comunica inoltre che al momento, fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose».

«A seguito evento sismico e in modo precauzionale le scuole di ogni ordine e grado di Colletorto resteranno chiuse nella giornata odierna», le parole del sindaco Cosimo Damiano Mele.