Registrate repliche di minore intensità, altre scuole chiuse in basso Molise

MOLISE. Sono state nove le scosse complessive che si sono susseguite al sisma da 4.6 di magnitudo con epicentro a 2 km da Montagano, delle 23.52 di ieri. Di queste repliche, solo 3 sono state di intensità pari o superiore a 2 gradi della scala Richter nel corso della notte del 29 marzo.

Intanto, si estende il numero di comuni che in provincia di Campobasso hanno deciso di chiudere l'attività didattica per permettere l'effettuazione dei controlli da parte dei tecnici della protezione civile e dei lavori pubblici nei vari plessi distribuiti sul territorio: Ururi, Petacciato, Campomarino, Guglionesi, Petrella Tifernina, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Portocannone, Montecilfone, Palata, Guardialfiera, Montefalcone nel Sannio.