Prodotti contraffatti, sequestrati altri 10mila pezzi dalla Guardia di Finanza

CAMPOBASSO. Continua l’impegno della Guardia di Finanza di Campobasso per la sicurezza del consumatore. A distanza di pochi giorni, sequestrati ulteriori 10mila prodotti.

Chi compra merce falsa, mette a rischio anche la propria salute. La produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti ovvero non sicuri per il consumatore, ad esempio, sono anche fonte di significative perdite di gettito fiscale, che si traducono, altresì, in una diminuzione della crescita del Paese e in una riduzione dei servizi pubblici per i cittadini.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, significa contribuire a garantire, sia una protezione efficace dei consumatori, sia un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti e rispettosi delle regole possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza. Per l’occasione, si pregano, i consumatori, di prestare, la dovuta attenzione, anche in vista delle prossime Festività.

La Guardia di Finanza è sempre attenta a quei fenomeni che costituiscono ostacolo alla crescita e alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale su cui basare lo sviluppo di una società più equa ed attenta ai bisogni di ciascuno ed è sempre presente per incrementare la “sicurezza percepita” nonché “leggere” in modo costante lo scenario operativo di riferimento, per trarne ogni utile spunto nonché sempre in prima linea, vicino a chi ha bisogno, per fornire il proprio aiuto in quelle situazioni nelle quali è chiamata ad intervenire.