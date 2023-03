Terremoto in Molise, «Abbiamo tenuto sotto sorveglianza tutto il territorio provinciale»

CAMPOBASSO. "Mezz'ora dopo la scossa abbiamo riunito, in questura a Campobasso, il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che è andato avanti fino alle 3 di notte.

Protezione civile operativa e in massima allerta. Abbiamo effettuato la ricognizione telefonica in tutti i Comuni, per vedere se c'erano problemi, ma di danni non ne sono stati segnalati. Abbiamo tenuto sotto sorveglianza un po' tutta la provincia. Dopo il Comitato, mi sono trasferito a Campochiaro, nella sala operativa della Protezione civile. Ora siamo tutti un po' più tranquilli e in molti, dopo aver trascorso la notte in strada per paura, sono rientrati a casa". Così, all'Adnkronos, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in riferimento alla scossa di terremoto di 4.6 che, ieri sera, alle 23.52 è stata registrata in provincia di Campobasso. "Per noi - aggiunge - è stata una lunga notte insonne".