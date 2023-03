Terremoto in Molise, diverse decine le richieste di verifica sugli immobili

Vigili del fuoco impegnati a Montagano dopo la scossa di terremoto

MOLISE. Si è fermato, per fortuna, lo sciame sismico successivo alla scossa di magnitudo 4.6 registrata ieri sera alle 23.52, con epicentro a Montagano.

Dieci le repliche, di cui una sola con diversi epicentri, a Petrella Tifernina, rispetto alla località balzata improvvisamente alla ribalta nazionale, come avvenne nel 2018 prima per Acquaviva Collecroce in primavera e nell'agosto dello stesso anno a Montecilfone.

Vigili del fuoco all'opera per decine e decine di verifiche su immobili in tutta la provincia, soprattutto tra Campobasso e le località prossime alla zona del sisma, ma ci sono state richieste anche nel basso Molise, come Guglionesi e Casacalenda.

Allo stato, una sola abitazione è stata sgomberata a Montagano, si tratta di una casa già lesionata nel sisma 2002, addirittura, e che non sarebbe sicura dopo il movimento tellurico della tarda serata di martedì 28 marzo.

Già nella notte, il sindaco Giuseppe Tullo, in seguito alla forte scossa di terremoto è stato aperto il campo polivalente di Via Fonte Moschitto per eventuali necessità.

Ispezioni e controlli in tutti i plessi scolastici dei comuni della Provincia di Campobasso e anche in diversi in quella di Isernia, ma il sisma ha avuto impatto anche nel territorio di Benevento, dove sono state alcune le scuole chiuse, dopo la forte scossa di terremoto di questa notte, avvertita nel Sannio.

A Benevento il sindaco Clemente Mastella ha inviato i tecnici a fare verifiche agli istituti, ma le scuole sono aperte regolarmente.

"L'imprevedibilità del terremoto esiste, ma dove possiamo prevenire lo facciamo", ha detto Mastella.